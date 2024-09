Putin rafforza l’esercito: un milione e mezzo di soldati

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha deciso di rafforzare ulteriormente le forze armate della federazione, portando il numero di effettivi da 1,2 a 1,5 milioni. Uno sforzo che sembra dirla lunga sulle intenzioni relative alla questione ucraina. Qui, infatti, il conflitto sembra proseguire senza sosta a fronte di tentativi diplomatici sempre più deboli.

Putin rinforza l’esercito

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che aumenta il numero dei militari delle forze armate a 1,5 milioni di uomini, dai precedenti 1,32 milioni. Lo riferiscono le agenzie russe. Comprendendo anche il personale civile, l’organico totale delle forze armate russe viene aumentato a 2,389 milioni di unità rispetto ai precedenti 2,209 milioni. L’ultimo aumento precedente era avvenuto nel dicembre del 2023.

Onu e Cicr invitate a Kursk

Il nuovo ministro degli Esteri dell’Ucraina, Andriy Sybiha, ha invitato le Nazioni Unite e il Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr) a visitare la porzione della regione russa di Kursk che le truppe di Kiev occupano. “L’Ucraina è pronta a facilitarne il lavoro ed a provare che rispetta il diritto umanitario internazionale” in quel territorio russo, ha scritto Sybiha su X.

Kursk, il Cremlino critica Kiev

"Una provocazione" che la Russia si augura non verrà colta dai destinatari. Così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha definito l'invito rivolto da Kiev all'Onu e alla Croce rossa internazionale perché visitino la regione russa di Kursk, dove è in corso un'invasione ucraina dal 6 agosto scorso. Lo riferisce l'agenzia Interfax. "Ci auguriamo che affermazioni così provocatorie non vengano percepite dai destinatari", ha detto Peskov.

Fonte: Ansa