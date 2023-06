Putin: “Difenderemo il nostro popolo e il nostro Stato da qualsiasi tradimento”

In risposta alle dichiarazioni del capo della Wagner Yevgeny Prigozhin, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin in diretta televisiva ha rivolto un discorso alla nazione.

“Ci difenderemo da qualsiasi tradimento”

“Difenderemo il nostro popolo e il nostro Stato da qualsiasi tradimento“. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, in un discorso alla nazione in diretta tv dopo la ribellione del capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin. “Adesso si decide il destino del nostro popolo”, ha aggiunto. “Credo che salveremo e difenderemo ciò che ci è caro e sacro, e insieme alla nostra patria supereremo ogni prova, diventeremo ancora più forti”, ha detto Putin. “Saranno adottate azioni ferme per stabilizzare la situazione a Rostov sul Don. La situazione resta difficile”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso alla nazione ripreso dai media russi. A Rostov sul Don, “il lavoro degli organi di governo civili e militari è stato di fatto bloccato”, ha aggiunto Putin.

“Pugnalata alle spalle”

“Le persone che adesso combattono sul fronte hanno ricevuto questa pugnalata alle spalle“. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un discorso alla nazione. “Le azioni che hanno diviso la nostra unità sono, infatti, il rinnegamento del nostro popolo, dei nostri compagni d’armi che ora stanno combattendo al fronte, questa è una pugnalata alle spalle per il nostro Paese e il nostro popolo”, ha aggiunto il presidente russo. Tutti coloro che hanno scelto la via del tradimento saranno puniti e saranno ritenuti responsabili. Le forze armate hanno ricevuto gli ordini necessari”. Lo ha detto in un discorso alla nazione, il presidente russo Vladimir Putin. Mi rivolgo a “coloro che sono stati coinvolti in questo, vi invito a fermare le vostre azioni criminali“, ha aggiunto.

“Non permetteremo il ripetersi del 1917”

“Questo colpo è stato dato al popolo russo anche nel 1917 quando combatteva la Prima guerra mondiale, quando la vittoria gli è stata praticamente rubata. La guerra civile, i russi uccidevano altri russi, i fratelli uccidevano altri fratelli. I vari avventurieri politici hanno tratto vantaggio da questa situazione. Noi non permetteremo la ripetizione di una situazione del genere”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un discorso alla nazione, riferendosi alla “marcia per la giustizia” lanciata dal capo dei mercenari della Wagner, Yevgeny Prigozhin.

“Ambizione personale”

Il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha “tradito” la Russia per “ambizione personale”. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, in un discorso alla nazione. “Chiedo ancora di non commettere questo errore gravissimo, di fare la scelta giusta, di smettere la partecipazione a queste azioni criminali”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un discorso alla nazione, riferendosi a chi ha già intrapreso la “marcia per la giustizia” lanciata dal capo dei mercenari della Wagner, Yevgeny Prigozhin, ma anche a chi potrebbe aggiungersi a quelle che lo Zar definisce “azioni criminali”.

L’irruzione

Le forze dell’ordine russe starebbero conducendo un’irruzione nell’ufficio del Gruppo Wagner di San Pietroburgo. Lo riferisce l’agenzia di stampa locale Fontanka, citata dalla Bbc. “Le forze dell’ordine sono entrate nel centro della milizia privata Wagner in via Zolnaya, a San Pietroburgo. Due autobus con la polizia antisommossa e le guardie nazionali stanno entrando insieme a personale in borghese”, riporta Fontanka affermando che “persone mascherate e con fucili automatici” sono state schierate vicino al ponte Blagoveshchensky di San Pietroburgo, dove si trovano un hotel e un ristorante legati a Yevgeni Prigozhin.

Tajani: “Al momento nessuna criticità per i connazionali in Russia”

“Il ministero degli Esteri è in contatto con l’Ambasciata d’Italia a Mosca. Al momento nessuna criticità per i connazionali in Russia, i quali sono stati invitati alla prudenza. Per informazioni questo è il numero di emergenza dell’Unità di Crisi 0636225″. Lo scrive il ministro Antonio Tajani su Twitter in merito agli ultimi sviluppi in Russia.

Fonte Ansa