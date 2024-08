Pubblicato un testo inedito di Papa Paolo VI

Quarantasei anni fa moriva Papa Paolo VI. Ora a distanza di decenni viene pubblicato un suo testo inedito sulle donne e la Madonna. Il testo è autografato ma non datato ma comunque “riconducibile al periodo del pontificato”.

Il testo inedito sulle donne

Era il 6 agosto del 1978, esattamente 46 anni fa, quando moriva Papa Paolo VI. A distanza di decenni viene pubblicato un suo testo inedito sulle donne e la Madonna. Il testo è autografato ma non datato ma comunque “riconducibile al periodo del pontificato“, come scrive Avvenire rilanciando quanto pubblicato sul nuovo numero del “Notiziario” dell’Istituto Paolo VI di Brescia.

Uno stralcio del testo

“La tendenza della psicologia moderna verso la Donna è quella di considerare l’avvenenza esteriore – scriveva Paolo VI – ed ora istintivamente quella fisica” e “meno quella di riconoscere in lei la funzione ideale e vitale di sorella, di vergine, di madre” e “degna perciò d’ogni ammirazione e rispetto, e d’un amore che per essere finalizzato al prodigio della procreazione, della vita umana nuova, dovrebbe essere governato dalla legge trascendente del sacro, dell’unico, del perenne, del totale. La Madonna suscita invece in chi la riconosce nel disegno del Vangelo e della Redenzione un primo e dominante sentimento della figura perfetta“, sottolineava Papa Montini.

Fonte Ansa