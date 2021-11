Vaccini ai bambini: la riposta dei Presidi italiani a Rasi

“Per la morfologia degli istituti scolastici di più non si poteva fare dal punto di vista degli scaglionamenti all’ingresso e all’uscita. Per evitare assembramenti è necessario avere tanti accessi, ma la maggior parte delle scuole ne ha uno, al massimo due. Scaglionare in due orari mille alunni non risolve molto, dopodiché abbiamo sempre fatto raccomandazioni a studenti e genitori”. Così il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, rispondendo al microbiologo Guido Rasi, consulente del Commissario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, che oggi ha parlato – tra le altre cose – della necessità di estendere la vaccinazione ai bambini.

Rasi: “Nelle scuole sono mancati interventi strutturali”

Nelle scuole “sono mancati interventi strutturali”, in particolare per quanto riguarda la gestione dei flussi in entrata e uscita, ha detto stamattina il microbiologo Rasi in un’intervista, poi riportato da TgCom24. Riferendosi alle regole per contenere l’epidemia, l’esperto ha osservato: “E’ importante intervenire non tanto nella classe, ma nel momento in cui si gestiscono i flussi delle persone“.

