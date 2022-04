Perde la vita bambino di 10 anni

Un giorno di festa passato in famiglia che si tramuta in un dramma. Un bambino di 10 anni ha perso la vita mentre passeggiava su un costone roccioso sul litorale di Augusta, in provincia di Siracusa, non lontano da una villa della zona dove stata trascorrendo la giornata con i genitori. Molto probabilmente il piccolo è scivolato. I soccorso sono stati inutili.

L’accaduto

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, la famiglia del piccolo aveva deciso di trascorrere la giornata festiva in una villa della zona. Dopo il pranzo, il bimbo avrebbe deciso di fare una piccola escursione a ridosso del mare nella zona di Costa Saracena. Mentre passeggiava sugli scogli avrebbe perso l’equilibro e sarebbe scivolato. Inutili i soccorsi scattati subito dopo l’allarme. La Procura di Siracusa ha deciso di non eseguire l’autopsia.

