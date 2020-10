Patrick Zaky resta in carcere: arresto rinnovato per altri 45 giorni

Altri quarantacinque giorni di carcere per Patrick Zaky, lo studente dell’Università di Bologna arrestato al Cairo otto mesi fa. Lo studente egiziano, accusato di propaganda contro lo Stato, non sarebbe stato condotto in Tribunale. Una situazione che, come spiegato da sua sorella Marise, “invece di migliorare peggiora di volta in volta“.

In aggiornamento

