Il passo indietro di Biden: “Mi ritiro dalla corsa alla Casa Bianca”

Il presidente in carica lo annuncia in una lettera su X: "Decisione presa nell'interesse del Paese e del Partito"

Infine è arrivato l’annuncio: Joe Biden si ritira dalla corsa alla Casa Bianca. Il presidente in carica, al centro dei dubbi del Partito democratico, ha ceduto alle pressioni interne, aumentate vertiginosamente dopo il flop del dibattito con Trump, rinunciando a correre per un secondo mandato. Negli ultimi giorni, soprattutto dopo il ferimento del tycoon in un attentato a Butler, i sondaggi davano l’attuale presidente indietro nella maggior parte degli Stati.

USA 2024, Biden si ritira

“È stato il più grande onore della mia vita servire come presidente. E anche se era mia intenzione cercare la rielezione, credo che sia nel miglior interesse del mio partito e del Paese di ritirami e concentrarmi solamente sui miei compiti per il resto del mandato”. Lo afferma Joe Biden, in una una lettera postata su X. Il presidente Usa al momento non dà il suo appoggio a Kamala Harris o a nessun altro per le elezioni. Biden ha quindi annunciato che parlerà alla Nazione la prossima settimana, per spiegare la sua decisione. “Voglio ringraziare la vicepresidente Kamala Harris per essere stata una partner straordinaria”, ha detto Biden.

Fonte: Ansa