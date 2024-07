Parigi, tutto pronto per i Giochi Olimpici

Da un evento all’altro di questa caldissima estate del 2024. Dopo gli Europei di calcio in Germania, mancano solo sette giorni all’apertura ufficiale dei Giochi Olimpici di Parigi, in programma dal 26 luglio all’11 agosto. Oggi è stato inaugurato il maestoso Villaggio Olimpico che ha cominciato a ricevere i primi atleti. Si tratta di una struttura che si estende sulla bellezza di 54 ettari di terreno. E’ stato costruito nell’area di Saint Denis: all’interno sono presenti alloggi riservati agli atleti, ma è una struttura totalmente ecosostenibile. All’interno spazi per gli allenamenti, un’area con dei maxi schermi per seguire le gare, ma anche una zona denominata Disconnection Bubble, destinata al rilassamento e al relax. C’è poi una sala giochi e per la prima volta installato nel Villaggio Atleti un asilo nido per permettere agli atleti genitori di tenere sotto osservazione i propri figli. Un Villaggio all’avanguardia con una flotta di veicoli elettrici per gli spostamenti interni, oltre a ben 55 mezzi a idrogeno per raggiungere gli impianti di allenamento e di gara.

Beve e fuma, espulsa dai Giochi

Intanto a Parigi scoppia il primo caso, quello della diciannovenne giapponese Skoko Moyata, capitana della squadra di ginnastica artistica che non parteciperà ai prossimi Giochi in quanto esclusa dalla federazione giapponese per aver fumato e bevuto alcolici, cosa proibita e vietata per tutti coloro che sono al di sotto dei 19 anni. Una perdita per la nazionale nipponica, visto che la Miyata ha conquistato il bronzo mondiale nel 2022 e pochi mesi fa ha fatto sua la NHK, vinta per la terza volta consecutiva, che gli è valsa la qualificazione per Parigi. Tutto inutile. Adesso sarà costretta a vedere i Giochi dalla Tv, che magari serviranno a riflettere su l’ingenuità commessa cdhe è valsa i sacrifici di tanti anni di lavoro.