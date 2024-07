Parigi blindata per l’apertura dei Giochi Olimpici

Tutto pronto a Parigi per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici, tra festa e timori di attentati. È una Parigi blindata sin dall’arrivo negli aeroporti cittadini. Controlli meticolosi, metal detector ovunque, poliziotti in ogni angolo della città. Misure di sicurezza ancor più forti domani quando prenderà il via la cerimonia inaugurale lungo la Senna.

Parigi 2024, cerimonia pronta

Un’ambientazione fantasmagorica, con bolle, funamboli in equilibrio sulle rive, acrobati e ballerini, fuochi artificiali e musica live alla presenza di autentiche star. Saranno ben 85 i battelli che sfileranno, trasportando a bordo gli oltre ottomila atleti lungo i sei chilometri della Senna. Misure ingenti, con droni che sorvoleranno l’area interessata: presenti circa 350 mila spettatori, la maggior parte invitati speciali, mentre i fortunati che sono riusciti ad acquistare i biglietti sono circa 125 mila. Il via a partire dalle ore 19.30. Stavolta non è stato scelto uno stadio, come avvenuto nelle precedenti edizioni, ma il palcoscenico più iconico della Capitale francese, appunto, la Senna.

Rischio attentati

Altissimo il rischio attentati, con la gendarmeria francese che da giorni tiene sotto stretta osservazione i luoghi della cerimonia. Il timore attentati è forte, soprattutto dopo che un deputato ha dichiarato che gli atleti israeliani non saranno i benvenuti a Parigi. Ironia del destino, data dall’uscita delle squadre in ordine alfabetico, ha fatto sì che l’Italia capitasse sulla stessa barca di Israele. E allora le misure aumentano a dismisura. Sul battello che ospiterà anche gli azzurri, ci saranno agenti del Mossad, ma quello francese è un piano sofisticatissimo, che non ha eguali: saranno ben 45 mila poliziotti e gendarmi in campo.

In campo anche l’esercito

Con loro 10mila soldati, duemila poliziotti del comune di Parigi e altrettanti di polizia privata, tiratori scelti sui piani alti dei palazzi, e come detto droni di ultimissima generazione. A dar manforte alla polizia francese, sono già arrivati a Parigi oltre 2500 agenti provenienti da tutta Europa, con l’Italia che ha inviato poliziotti, carabinieri e unità cinofile. Insomma, la paura è tanta, ma anche la voglia di iniziare questi Giochi, che promettono spettacolo, da domani all’11 agosto. Sarà uno spettacolo garantito, tutto da vivere e gustare fino in fondo.