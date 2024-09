Paralimpiadi, meraviglioso Tapia: oro nel disco

Grande risultato per il 48enne italo-cubano. Un bronzo a testa per Mazzone e Vitelaru nel paraciclismo

Altra pioggia di medaglie per la spedizione azzurra alle Paralimpiadi di Parigi. Il metallo più prezioso di giornata se lo è aggiudicato l’italo-cubano Oney Tapia, medaglia d’oro nel lancio del disco F11. Un bronzo a testa, invece, per Vitelaru e per il portabandiera Mazzone nel paraciclismo.

Vitelaru terza

L’azzurra Ana Maria Vitelaru, 41 enne nata in Romania ma che vive in Italia da quando aveva 17 anni, ex azzurra del basket in carrozzina, ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara su strada H5 di paraciclismo di Parigi 2024. L’oro è andato all’americana Oksana Masters, che ha preceduto di 11″ la cinese Bianbian Sun e di 13″ Vitelaru. Quinta l’altra italiana Katia Aere.

Tapia, che oro!

L’azzurro Oney Tapia, 48enne di origine cubana in Italia dal 2002, ha vinto la gara del lancio del disco F11 (atleti con difficoltà visive o non vedenti) della Paralimpiade di Parigi, con la misura di 41.92. Argento all’iraniano Hassan Bajoulvand (41.75) e bronzo allo spagnolo Alvaro Cano (39.60).

Mazzone di bronzo

Luca Mazzone, 53 enne di Terlizzi, uno dei due portabandiera dell’Italia nella cerimonia di apertura della Paralimpiadi di Parigi, è bronzo nella gara di paraciclismo H1-2 su strada, vinta dal francese Florian Jouanny con 22″ di vantaggio sullo spagnolo Sergio Garrote Munoz e 7’40” su Mazzone, che a Parigi aveva già conquistato l’argento nella prova a cronometro H2.

Fonte: Ansa