Papa, udienza sul tema “Non mi abbandonare quando declinano le mie forze”

Presentiamo in diretta l’udienza Generale di Papa Francesco di questa mattina che, da Piazza San Pietro, ha proseguito il ciclo di catechesi sulla vecchiaia, incentrando la sua riflessione sul tema “Non mi abbandonare quando declinano le mie forze”. Video: Dicastero per la Comunicazione.

#PapaFrancesco è arrivato in Piazza San Pietro per l’udienza generale del mercoledì. A bordo con lui sulla papamobile alcuni bambini pic.twitter.com/Rog20XPaXL — Vatican News (@vaticannews_it) June 1, 2022

La catechesi del Papa

“Cari fratelli e sorelle, buongiorno! La bella preghiera dell’anziano che troviamo nel Salmo 71 ci incoraggia a meditare sulla forte tensione che abita la condizione della vecchiaia, quando la memoria delle fatiche superate e delle benedizioni ricevute è messa alla prova della fede e della speranza”.

“La prova si presenta già di per sé con la debolezza che accompagna il passaggio attraverso la fragilità e la vulnerabilità dell’età avanzata. E il salmista – un anziano che si rivolge al Signore – menziona esplicitamente il fatto che questo processo diventa un’occasione di abbandono, di inganno, di prevaricazione e di prepotenza, che a volte si accaniscono sull’anziano. Una forma di viltà nella quale ci stiamo specializzando in questa nostra società”.

“Non manca, infatti, chi approfitta dell’età dell’anziano, per imbrogliarlo, per intimidirlo in mille modi. Spesso leggiamo sui giornali o ascoltiamo notizie di anziani che vengono raggirati senza scrupolo per impadronirsi dei loro risparmi; o che sono lasciati privi di protezione e abbandonati senza cure; oppure offesi da forme di disprezzo e intimiditi perché rinuncino ai loro diritti”.

“L’anziano messo all’angolo dell’esistenza, succede spesso, nelle case e nelle famiglie – ha aggiunto il Pontefice a braccio -. Anche nelle famiglie accadono tali crudeltà“.

