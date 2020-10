Papa: “Se si toccano i soldi ci si sporca le mani di sangue”

Francesco “Pur di accumulare ricchezza non si bada a provenienza”

“Talora, pur di accumulare ricchezza, non si bada alla sua provenienza, alle attività più o meno lecite che l’abbiano originata e alle logiche di sfruttamento che possono soggiacervi”. Lo ha detto il Papa nell’udienza agli ispettori di Moneyval, in questi giorni in Vaticano per controllare il rispetto dei criteri di trasparenza delle finanze vaticane. “Così, accade che in alcuni ambiti si tocchino soldi e ci si sporchi le mani di sangue, del sangue dei fratelli. O, ancora – ha proseguito il Papa -, può succedere che risorse finanziarie vengano destinante a seminare il terrore, per affermare l’egemonia del più forte, del più prepotente, di chi senza scrupoli sacrifica la vita del fratello per affermare il proprio potere”.