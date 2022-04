Papa Francesco visita Benedetto XVI per il suo compleanno

Questa sera, poco dopo le 18.00, papa Francesco si è recato al monastero Mater Ecclesiae, in visita al papa emerito Benedetto XVI per il suo prossimo 95° compleanno, il 16 aprile. “Dopo una breve e affettuosa conversazione, e dopo aver pregato insieme, Papa Francesco è rientrato a Casa Santa Marta”, riferisce la sala stampa vaticana.

Una “tradizione” consolidata

Già pochi giorni dopo il Conclave che lo elesse duecentosessantaseiesimo successore di Pietro, scrive Vatican News, papa Francesco ha avviato la “tradizione” di incontrare il suo diretto predecessore, a partire dalla prima storica visita del Papa neo eletto giunto in elicottero nella residenza di Castel Gandolfo, dove Benedetto ha alloggiato alcune settimane prima di trasferirsi in Vaticano. Anche nel 2017 era un 13 aprile , riporta sempre Vatican News, quando Francesco si era recato nel Mater Ecclesiae per una visita dal doppio carattere celebrativo: la Pasqua e il novantesimo compleanno del Papa emerito. Il 28 marzo del 2018, il Pontefice era tornato nuovamente alla vigilia del Triduo pasquale, rimanendo per mezz’ora a colloquio con Benedetto nel salottino del monastero.

