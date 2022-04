Papa Francesco prega a Santa Maria Maggiore in vista del viaggio apostolico

Papa Francesco si è recato oggi pomeriggio alla Basilica di Santa Maria Maggiore per pregare davanti all’icona della Vergine Salus Populi Romani e affidarle il prossimo suo viaggio a Malta, riferisce la sala stampa vaticana. Al termine ha fatto rientro in Vaticano.

Il tweet del Papa

“Domani mi recherò a Malta in un viaggio apostolico sulle orme dell’apostolo Paolo. Sarà l’occasione per conoscere di persona una comunità cristiana dalla storia millenaria e vivace. Chiedo a tutti di accompagnarmi con la preghiera. Grazie!”, scrive il Papa in un tweet.

Domani mi recherò a #Malta in un #ViaggioApostolico sulle orme dell’Apostolo Paolo. Sarà l’occasione per conoscere di persona una comunità cristiana dalla storia millenaria e vivace. Chiedo a tutti di accompagnarmi con la preghiera. Grazie! — Papa Francesco (@Pontifex_it) April 1, 2022

Accogliendo infatti l’invito del Presidente della Repubblica di Malta George William Vella, delle Autorità e della Chiesa Cattolica del Paese, il Santo Padre si recherà nell’isola sabato 2 e domenica 3 aprile 2022, visitando le città di La Valletta, Rabat, Floriana e l’isola di Gozo.

Il calendario

Sabato 2 aprile 2022

8:30 Partenza in aereo dall’Aeroporto Internazionale di Roma/Fiumicino per Malta

10:00 Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Malta e cerimonia di benvenuto

10:50 Visita di cortesia al Presidente della Repubblica nella “Ambassadors’ Chamber” del Palazzo del Gran Maestro a La Valletta

11:35 Incontro con il Primo Ministro nella “Pages’ Chamber” del Palazzo del Gran Maestro a La Valletta

11:50 Incontro con le Autorità e il Corpo Diplomatico nella “Grand Council Chamber” del Palazzo del Gran Maestro a La Valletta

15:50 Partenza in catamarano dal Porto Grande di La Valletta per Gozo

17:30 Incontro di Preghiera presso il Santuario Nazionale di “Ta’ Pinu” a Gozo

19:30 Trasferimento alla Nunziatura Apostolica

Domenica 3 aprile 2022

7:45 Incontro privato con i Membri della Compagnia di Gesù presso la Nunziatura Apostolica a Rabat

8:30 Visita alla Grotta di San Paolo presso la Basilica di San Paolo a Rabat

10:15 Santa Messa presso il Piazzale dei Granai a Floriana

Angelus

16:45 incontro con i migranti presso il Centro per Migranti “Giovanni XXIII Peace Lab” ad Hal Far

17:50 Cerimonia di congedo presso l’Aeroporto Internazionale di Malta

18:15 Partenza in aereo per Roma

19:40 Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Roma Fiumicino

