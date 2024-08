Papa Francesco: “I preti devono essere uomini integri”

Il Pontefice ha incontrato i seminaristi spagnoli e li ha invitati ad aprirsi al perdono e alla predilezione per coloro che soffrono di più, per i poveri e gli scartati

Impegno totale a Dio

“Vita spirituale, studio, vita comunitaria e attività apostolica”: sono questi i quattro “aspetti fondamentali” della figura del sacerdote. A ribadirlo è stato il Papa, ricevendo in udienza nella Sala Clementina i seminaristi del seminario maggiore di Getafe, in Spagna. Se comprendessimo bene che cos’è un prete sulla terra, moriremmo; non di spavento, ma di amore”, Secondo Francesco, i preti devono essere “uomini integri e generosi nella risposta alla vocazione ricevuta, sempre disponibili all’ascolto e al perdono, pronti a vivere nell’impegno totale a Dio e ai fratelli, con una speciale predilezione per coloro che soffrono di più, per i poveri e gli scartati”.

4 agosto

“Se comprendessimo bene che cos’è un prete sulla terra, moriremmo; non di spavento, ma di amore”, ha detto il Papa nel suo discorso in spagnolo, citando il pensiero di san Giovanni Maria Vianney – meglio noto come “il Curato d’Ars” – la cui memoria liturgica ricorre domani, 4 agosto.

Angesir