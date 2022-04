Papa Francesco ai giovani: “Tuffatevi, come Pietro, per andare incontro a Gesù”

Nella cornice promosso dell’incontro di preghiera promosso dal Servizio nazionale per la pastorale giovanile della Conferenza Episcopale Italiana (Cei) #Seguimi, che ha portato in piazza San Pietro 80mila giovani, Dopo la lettura del Vangelo di Giovanni, introdotti dall’attore teatrale Michele La Ginestra, due ragazze e due ragazze, hanno raccontato i loro “momenti bui”, soprattutto in tempo di pandemia, e come è tornata la luce nelle loro vite. A seguire, il Santo Padre ha pronunciato il suo discorso.

La malattia di Samuele

“Io ho avuto un momento veramente buio, intorno ai 13 anni; mi sono dovuto operare per una malattia molto grave al cuore. Ero arrabbiato, scontroso e non me ne fregava niente della fede. Ma mia madre non mollava, ogni sera ed ogni mattina mi costringeva a pregare, io lo facevo controvoglia, non ne capivo il significato. Però, mi rendo conto oggi, che come i discepoli del vangelo quando hanno buttato la rete sulla parte destra, pur senza capirlo, l’ho fatto”, ha raccontato Michele. “Poi ho subito questa operazione importante, un trapianto, e pian piano mi è tornata la voglia di ricominciare a vivere“, ha continuato il ragazzo. “Ho preso consapevolezza del fatto che qualcuno, terminando il suo percorso terreno, aveva donato a me la possibilità di continuare il mio di percorso, che quelle preghiere fatte contro voglia avevano prodotto un frutto e per questo ora, mi piace mettere a disposizione degli altri, quello che ho imparato”.

Voglia di vivere

E’ stata poi la volta di Sofia: “Dopo il Covid ho avuto un momento di vero sconforto, di apatia, non avevo voglia di vivere. Ogni tanto mi ritrovavo a frequentare gli amici della parrocchia, ma non mi interessava, mi annoiavo, non riuscivo a smuovermi”. Poi, il cambiamento: “Un giorno ho incontrato un ragazzo, che non frequentava l’ambiente, ma aveva una gran voglia di vivere, e mi ha donato speranza con poche semplici parole. Mi ha aiutato a veder le cose da una prospettiva diversa, a vedere il bicchiere mezzo pieno, invece che mezzo vuoto”.

La nonna di Alice

Alice ha raccontato dell’impatto della perdita di sua nonna, una presenza importante nella sua vita e di come ha capito che può “renderla ancora viva”. “Ho avuto un momento veramente buio quando è morta mia nonna. Lei è sempre stata presente, nella mia vita è stata un punto di riferimento importante, ed all’improvviso è scomparsa, lasciando un vuoto enorme dentro di me. Io avevo degli impegni come educatrice, ma ho trovato difficile svolgere il mio ruolo con i ragazzi del catechismo, non riuscivo ad essere più allegra, comunicativa, gioiosa”. “Poi, pian piano”, ha proseguito, “ho compreso quanto sia stato importante per me ricevere da nonna il suo conforto, il suo sorriso, la sua dolcezza ed ho deciso di mettercela tutta per donare agli altri quello che avevo ricevuto da lei…ora è come se, attraverso il mio modo di fare, possa renderla ancora viva”.

Il rapporto con l’altro

Samuele ha ammesso di essere “sempre stato timido e chiuso“. “Non ho grande interesse a manifestarmi con gli altri. Il rapporto colla fede è altalenante, mi distraggo facilmente, e tante volte non capisco come mettere in pratica, nella vita di tutti i giorni, i precetti cristiani. Ultimamente, però, sono riuscito ad uscire da guscio”, ha raccontato, “ed a frequentare altri ragazzi, e questa cosa mi ha permesso di respirare una nuova aria, ho capito che non posso trovare la soluzione dei miei problemi cercando solo dentro di me, ma aprendomi nel rapporto con gli altri…ecco, forse nell’altro, negli amici, trovo ora un qualcosa di più che mi riesce a fare stare bene“.

Il Papa

“Carissimi ragazzi e ragazze, benvenuti! Grazie di essere qui! Questa piazza attendeva da tempo di riempirsi della vostra presenza, dei vostri volti e del vostro entusiasmo. Due anni fa, il 27 marzo, venni qui da solo per presentare al Signore la supplica del mondo colpito dalla pandemia. Forse quella sera eravate anche voi nelle vostre case davanti al televisore a pregare insieme alle vostre famiglie. Oggi, grazie a Dio, siete qui, insieme, venuti da ogni parte d’Italia, nell’abbraccio di questa piazza e nella gioia della Pasqua che abbiamo appena celebrato. Ieri abbiamo accolto la luce di Gesù Risorto, che ha vinto le tenebre della morte. Purtroppo, sono ancora dense le nubi che oscurano il nostro tempo. Oltre alla pandemia, l’Europa sta vivendo una guerra tremenda, mentre continuano in tante regioni della Terra ingiustizie e violenze che distruggono l’uomo e il pianeta. Spesso sono proprio i vostri coetanei a pagare il prezzo più alto: non solo la loro esistenza è compromessa e resa insicura, ma i loro sogni per il futuro sono calpestati. Tanti fratelli e sorelle attendono ancora la luce della Pasqua. Il racconto del Vangelo che abbiamo ascoltato inizia proprio nel buio della notte. Pietro e gli altri prendono le barche e vanno a pescare. L’oscurità dovrebbe essere propizia per la pesca, ma quella notte non prendono nulla. Che delusione! Quando mettiamo tante energie per realizzare i nostri sogni, quando investiamo il nostro impegno per costruire il futuro e ci ritroviamo tra le mani soltanto delle reti vuote. Ma succede qualcosa di sorprendente: allo spuntare del giorno, appare sulla riva un uomo, che li chiama. I discepoli non lo riconoscono, c’è ancora poca luce, e forse i loro occhi sono

annebbiati dalla delusione. Gesù risorto è lì, sulla riva, ma loro non se ne accorgono, continuano a sentirsi soli e sconfitti. Lui lo sa, li conosce meglio di loro stessi. Accoglie la loro frustrazione, ma li sfida ad andare oltre, a gettare di nuovo le reti. Loro lo fanno… Ed ecco che tutto cambia: le reti cominciano a gonfiarsi, si riempiono di pesci, al punto che non riescono nemmeno a tirarle su. Mentre tutti sono indaffarati e non credono ai loro occhi, Giovanni – che non si nomina mai, ma si definisce “il discepolo che Gesù amava” – intuisce, alza lo sguardo su quell’uomo, riconosce Gesù e grida: «È il Signore!». Ci sono momenti in cui la vita ci mette a dura prova, ci fa toccare con mano le nostre fragilità e ci fa sentire nudi, inermi, soli. Quante volte in questo periodo vi siete sentiti soli, lontani

dai vostri amici? Quante volte avete avuto paura? Non bisogna vergognarsi di dire: ho paura! Il buio fa paura a tutti, come quando eravamo bambini e volevamo dormire con la luce accesa o nel letto dei genitori. Il buio ci mette in crisi, soprattutto quando tiriamo su le reti e sono vuote. Allora non capiamo, ci chiediamo perché…Ma dopo la notte viene il giorno, sempre. E la vita ci sorprende proprio quando non ce lo aspettiamo. Proprio allora, la normalità della nostra esistenza incontra un dono gratuito, una conquista insperata, un incontro illuminante, un balzo del cuore…Quando sentite le reti piene oltre misura, quando avvertite un “di più” nello scorrere dei vostri giorni, non tenete lo sguardo a terra, alzatelo al cielo e riconoscerete il Risorto presente e vivo. Cari ragazzi e ragazze, voi non avete l’esperienza dei grandi, ma avete il “fiuto” del discepolo amato. In voi c’è l’incoscienza di chi non si rassegna al calcolo e si apre alla meraviglia dell’incontro. Dietro ad ogni dono della vita potete riconoscere Colui che dona tutto. Alzate lo sguardo! Scrutate il volto di Gesù. E aiutate anche noi adulti, troppo spesso ripiegati sui problemi, a scoprire la sua bellezza. Appena Giovanni grida: “È il Signore!”, Pietro si cinge la veste e si getta in acqua.

Commuove questo slancio immediato nell’apostolo più anziano, quello che nel racconto dei

Vangeli colleziona parecchie brutte figure. Il quel tuffo c’è tutto l’amore generoso di Simone detto Pietro. Quando Gesù era caduto nel baratro della passione, Pietro aveva cercato di salvarsi, abbandonando il Maestro al suo destino. Ora invece si tuffa, non pensa più a sé stesso ma solo a Lui, il suo Signore, e vuole solo abbracciarlo. Ecco, ragazzi, vi auguro di avere il coraggio di Pietro. È normale avere paura, ma a volte per vivere è necessario perdere l’equilibrio e tuffarsi! Soprattutto quando sentite che è Gesù! Tuffatevi con coraggio quando sentite nel cuore la sua voce, quando lo riconoscete nel volto sofferente del fratello accanto a voi. Tuffatevi, senza calcolare troppo, senza paura di perdere qualcosa. Ricordatevi che l’equilibrio si trova soltanto quando si ha il coraggio di perderlo. Non temete di sbilanciarvi per andare incontro a Gesù! Non vergognatevi dei vostri slanci di generosità, del vostro cuore che prova nuovi sentimenti, del vostro corpo che cresce e cerca l’incontro con l’altro. Non temete le vostre emozioni, la vostra sensibilità per le sofferenze, il vostro sdegno per le ingiustizie. Non tarpate le ali agli slanci del vostro cuore. Tuffatevi, come Pietro, per andare incontro a Gesù. Il vostro cuore lo saprà riconoscere! E se non sapete nuotare, guardatevi attorno: avete chi vi insegna e chi vi aiuta a restare a galla. I vostri genitori, che vi hanno permesso di venire qui oggi nonostante qualche timore; i vostri

educatori, catechisti, preti, suore e tutti quelli che si sono rimboccati le maniche e vi hanno

accompagnato in questo pellegrinaggio a Roma. A loro voglio dire: grazie! Continuate a camminare con questi ragazzi, ascoltateli, state loro accanto, perché diventino pietre vive delle nostre comunità. E se sbagliano, perdonateli, come fa Gesù con Pietro. Mentre mangiano del pane e del pesce sulla riva, Gesù chiede a Pietro per tre volte: mi ami?

Pietro lo aveva rinnegato tre volte, ve lo ricordate? E ora Gesù gli chiede se lo ama. Perché? Perché Gesù è interessato al cuore di Pietro. Cerca il suo amore, la sua capacità di donarsi. “Mi ami? Se mi ami, allora pasci! Se mi ami, allora allarga il tuo sguardo e prenditi cura dei tuoi fratelli”. Gesù vi chiede se lo amate perché Lui vi ama! Anche quando lo rinnegate, anche quando non avete tempo per Lui, quando vi dimenticate di Lui. Lui vi ama sempre! E conosce ognuno di voi. I media stasera diranno che oggi qui c’erano migliaia di ragazzi. Ma Gesù conosce il nome di ognuno di voi. Per Lui non siete una massa, siete pezzi unici, ognuno diverso, come la croce che avete al collo! Anche quelle croci sono state fatte a mano, una per una. Pensate a quanto lavoro, a quanta attenzione ci vuole! Magari qualcuna non sarà perfetta, avrà una forma leggermente diversa, ma la cosa importante è che qualcuno ha modellato la terracotta pensando a ognuno di voi. È un gesto di cura, un gesto di attenzione, un gesto d’amore. Così fa Dio con noi! Viviamo in un tempo pieno di incognite. Tutto quello che pensavamo impossibile, sta accadendo sotto i nostri occhi e ci coinvolge. Ma non possiamo scoraggiarci, e nemmeno voltarci dall’altra parte. Voi siete la speranza di una società migliore, di una Chiesa più viva, siete il presente e il futuro. Non abbiate paura della vostra giovane età, non lasciatevi paralizzare dalle vostre fragilità, non rassegnatevi all’idea del “tanto non possiamo farci nulla”. Ognuno può e deve fare la sua parte. A costruire la pace si comincia dal piccolo delle nostre relazioni, dalla cura dei

sentimenti che coltiviamo nel cuore, dalla sensibilità di fronte alle sofferenze che incontriamo. La pace comincia da noi: pensateci, quando vi arrabbiate o litigate con qualcuno. Chiedetevi: è davvero così importante litigare per questa cosa? Forse no…Il dialogo tra Pietro e Gesù termina con un invito: “Seguimi!”. È lo slogan di questo vostro

incontro. Anche all’inizio del Vangelo, nel primo incontro di Gesù con i discepoli, c’è lo stesso invito. Gesù continua a ripeterci: “Seguimi!”. Non importa se siamo grandi o piccoli, forti o deboli, se abbiamo totalizzato più vittorie o più sconfitte. Gesù continua a ripetere a Pietro e a ciascuno di noi: “Seguimi!”. Nel vostro linguaggio, “seguire” una persona significa seguirla sui social. E va bene. Non c’è niente di male. Ricordatevi però che Gesù non è sui social ma potete seguirlo lo stesso! Il suo “Seguimi” è un invito all’amore, un invito a sentirlo nel vostro cuore, a dare il meglio di voi stessi! Voi, chi volete seguire? Ognuno può chiederselo in silenzio: Io, chi voglio seguire? Cari ragazzi e ragazze, non dimenticatelo: ognuno di voi è un pezzo unico! Originale, non fotocopia – come diceva il Beato Carlo Acutis. Il problema non è imitare l’idolo del momento, ma diventare pienamente sé stessi. E lo si diventa solo seguendo Gesù. Maria di Nazaret aveva circa la vostra età quando accolse la sua vocazione straordinaria di essere mamma di Gesù. Vi aiuti lei a rispondere con fiducia il vostro “Eccomi!” alla chiamata del Risorto. A dirgli: “Sì, eccomi!”. A gridarlo con tutta la vostra vita”.

