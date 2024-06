Papa Francesco arriva in Puglia, accolto dalla Meloni

Papa Francesco arriva in Puglia, attesa per il suo discorso davanti ai leader del mondo

Papa Francesco è arrivato in Puglia dove è stato accolto dalla premier Giorgia Meloni, nel primo pomeriggio il suo intervento davanti ai leader.

Papa Francesco è atterrato in elicottero a Borgo Egnazia, sede del G7 a presidenza italiana, il primo a ospitare un pontefice. Bergoglio è stato accolto dalla premier Giorgia Meloni. Parteciperà a una sessione dei lavori dedicata a Intelligenza artificiale, energia, Africa e Mediterraneo, che sarà aperta ai Paesi e alle organizzazioni internazionali outreach invitati al summit in Puglia. Meloni ha stretto la mano al Papa mentre scendeva dalla scaletta dell’elicottero. Aiutandosi con un bastone, il pontefice ha percorso pochi metri fino a un golf cart elettrico con i simboli del Vaticano sui sedili, dove ha preso posto al fianco della premier. Francesco ha fatto qualche sforzo per accomodarsi sul mezzo, poi ha sorriso scherzando con la presidente del Consiglio, mentre il golf cart li trasportava verso il resort Borgo Egnazia sede del summit in Puglia.

Fonte Ansa