Papa Francesco arriva in Lussemburgo. La firma nel Libro d’Onore

Papa Francesco è arrivato in Lussemburgo, prima tappa del 46esimo viaggio apostolico che terminerà domenica. Durante il viaggio in aereo non è passato tra i giornalisti. La firma nel Libro d’Onore del Palazzo Granducale.

La firma nel Libro d’Onore

“La tutela della dignità della persona, il servizio al bene comune, il dialogo e la collaborazione internazionale: ecco cosa rende grande uno Stato”. Lo ha scritto Papa Francesco nel Libro d’Onore del Palazzo Granducale in Lussemburgo, prima tappa del suo viaggio apostolico.

Francesco non passa tra i giornalisti

Il Papa, sul volo verso il Lussemburgo, non è passato a salutare i giornalisti uno ad uno come di consueto. “Non me la sento di fare il viaggio”, ha detto indicando il corridoio dell’aereo, “vi saluto da qui. Vi ringrazio per la vostra compagnia, grazie per il vostro servizio”.

Fonte Ansa