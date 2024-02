Palazzo in fiamme a Valencia

Grande incendio in un grattacielo della città spagnola, interamente divorato dalle fiamme. In azione 22 squadre dei Vigili del fuoco

Colossale incendio in un grattacielo di Valencia. Alcune persone sono state estratte dalle fiamme, altre sono rimaste ferite. Secondo i media spagnoli, altre ancora sarebbero intrappolate all’interno dell’edificio di 14 piani. In azione oltre venti squadre dei Vigili del fuoco.

Incendio in un palazzo a Valencia

“L’incendio si è propagato verso l’alto in pochi minuti: le fiamme correvano lungo le lastre di alluminio della facciata, verso l’alto”. Lo raccontano a El Pais due ragazzi di 16 anni che si trovavano in un parco vicino al grattacielo di Valencia quando è scoppiato l’incendio. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, sono scoppiate al quinto piano dell’edificio, “dalle tende di un appartamento”, secondo quanto riferito da un altro testimone ai media spagnoli.

Almeno tre persone sono state portate fuori dal grattacielo in fiamme a Valencia con sintomi da intossicazione mentre altri sarebbero ancora intrappolati. Lo riferisce la tv spagnola Rtve sottolineando che un padre con la figlia, rimasti bloccati sul loro balcone, sono stati portati in salvo. “Ci sono grida e persone disperate in cerca di parenti o amici” che si trovavano all’interno dell’edificio, riferiscono i media.

I feriti

Nell’incendio – riporta El Pais – sono rimaste ferite almeno sette persone: un vigile del fuoco curato per una frattura, due vigili del fuoco portati in ospedale per inalazione di fumo, oltre a quattro civili, tra cui un minore, per inalazione di fumo. I servizi di emergenza riferiscono che sul posto sono intervenute 22 squadre dei vigili del fuoco, oltre a 6 unità Samur e 2 unità di supporto vitale di base. Intanto il Comune ha attivato il Servizio Emergenze Sociali e Collaborazione nell’Emergenza. Sul posto è intervenuta anche la Croce Rossa. Il presidente della Generalitat, Carlos Mazón, e il sindaco di Valencia, María José Catalá, si trovano già nella zona dove si è verificato il rogo nel quartiere valenciano di Campanar (Valencia). L’incendio si è sviluppato nell’edificio residenziale di quattordici piani, situato all’incrocio tra le vie General Avilés e Maestro Rodrigo.

Gli appartamenti

L’incendio è stato segnalato intorno alle 17:30 e le fiamme a causa del forte vento di ponente si sono rapidamente estese dal quinto piano lungo l’intera verticale dell’edificio di 14 piani, propagandosi verso un altro palazzo adiacente, anche questo di nuova costruzione, dove i vigili del fuoco stanno cercando di mettere in salvo i residenti dai balconi. Almeno due persone sarebbero ancora intrappolate. Al momento non si hanno notizie di vittime. Nell’edificio ci sono 138 appartamenti. Il centro di coordinamento delle urgenze della Comunità Valenciana ha chiesto rinforzi al centro di emergenza nazionale della Protezione civile, che ha installato un ospedale da campo, mentre sono state mobilitate ambulanze e unità di rianimazione

Il messaggio di Sanchez

Il premier spagnolo, Pedro Sánchez, sta seguendo gli sviluppi del rogo sviluppatosi con grande rapidità in un palazzo a Valencia. “Sono costernato per il terribile incendio scoppiato”, ha scritto su X. “Desidero esprimere la mia solidarietà a tutte le persone colpite e il mio riconoscimento a tutto il personale di emergenza già al lavoro sulla scena”. Ancora non è chiaro se ci siano vittime, mentre sul posto è già attiva anche l’Unità Militare d’Emergenza, riporta l’agenzia Efe.

Fonte: Ansa