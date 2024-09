Ostaggi, scontro Biden-Netanyahu sull’accordo

Il presidente degli Stati Uniti ritiene che il premier israeliano non stia facendo abbastanza per riportare a casa gli ostaggi nelle mani di Hamas

Attrito tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il premier israeliano, Benyamin Netanyahu. Il leader americano, infatti, ritiene che il capo del governo di Israele non stia facendo abbastanza per far sì che gli ostaggi nelle mani di Hamas tornino a casa. Proprio Netanyahu, in giornata, ha presentato le proprie scuse alle famiglie delle quattro persone ritrovate prive di vita in un tunnel della Striscia di Gaza, promettendo che “Hamas la pagherà”.

Ostaggi, Netanyahu si scusa con le famiglie

“Chiedo scusa alle famiglie degli ostaggi per il fatto che non siamo riusciti a riportarli a casa vivi. Hamas pagherà per questo un duro prezzo. Siamo nel pieno di una guerra esistenziale contro l’Iran, la nostra vittoria dipende dalla nostra unione”. Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu in conferenza stampa a Gerusalemme per la prima uscita pubblica dopo il ritrovamento dei sei giovani ostaggi uccisi a Gaza.

“Non ci ritiriamo”

“Il conseguimento degli obiettivi della guerra passano per il Corridoio Filadelfia. Venti anni fa mi sono dimesso dal governo Sharon proprio su questo punto: dobbiamo controllare l’asse al confine tra Gaza e l’Egitto, è una questione politica fondamentale”, ha proseguito Netanyahu annunciando che non ci sarà nessun ritiro dell’esercito israeliano da quel corridoio. “Il ritiro dal Corridoio Filadelfia non salverà gli ostaggi, anzi il contrario. Anche se sono impegnato ad arrivare ad un accordo, noi non ci ritiriamo. Dobbiamo distruggere Hamas e far sì che non sia più una minaccia per noi”, ha spiegato Netanyahu. “Tutti vogliono che mettiamo fine alla guerra, questo è quello che conta per loro. Tutti premono per farci uscire da Gaza. Ma la conquista di Rafah e del Corridoio Filadelfia ha cambiato il corso del conflitto e se ci ritiriamo non potremo tornare”, ha aggiunto.

Scontro con Biden

Joe Biden ha detto ai reporter che un accordo finale per il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas a Gaza è molto vicino, ma che non ritiene che il premier israeliano Benjamin Netanyahu stia facendo abbastanza per garantire tale accordo. “Non molliamo, continueremo a premere”, ha aggiunto Biden rispondendo ai reporter che gli chiedevano quale sia il suo messaggio alle famiglie degli ostaggi di Hamas.

Fonte: Ansa