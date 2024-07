Orban da Trump, Tajani: “Non rappresenta l’Ue”

Un incontro che non lascia indifferente l’Europa quello tra il premier ungherese, Viktor Orban, e l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il leader magiaro, infatti, è volato a Mar-a-Lago dopo il vertice Nato di Washington per conferire con il tycoon, in un momento considerato molto delicato. Orban è infatti reduce dalla sua missione di pace per l’Ucraina, durante la quale ha incontrato sia Vladimir Putin che Xi Jinping. Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, sottolinea comunque che il premier ungherese “non andrà in rappresentanza dell’Unione europea”.

Orban incontra Trump

Il primo ministro ungherese Viktor Orban incontrerà oggi in Florida l’ex presidente Donald Trump dopo il vertice della Nato a Washington: lo scrive il New York Times citando un funzionario della campagna di Trump e una persona vicina all’ex presidente che è stata informata sulla questione Orban sbarcherà a Mar-a-Lago dopo la sua controversa ‘missione di pace’ tra Kiev, Mosca e Pechino.

Tajani: “Non va in rappresentanza dell’Ue”

“Viktor Orban è il premier dell’Ungheria e fa ciò che ritiene più opportuno. Non è che decidiamo noi quello che deve fare”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto con la stampa italiana a margine del vertice della Nato a Washington a proposito dell’incontro tra Orban e Donald Trump nei prossimi giorni in Florida. “Certo non va in rappresentanza dell’Unione europea – ha sottolineato il titolare della Farnesina – Io continuo a dire che noi non dobbiamo interferire nella campagna elettorale americana. Le relazioni transatlantiche sono una delle stelle polari della nostra politica estera. Noi siamo amici e alleati degli Stati Uniti, indipendentemente da chi è stato, chi è e chi sarà il presidente americano”.

