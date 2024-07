L’opposizione: “Almeno 3 morti nelle contestazioni”

Sale la tensione in Venezuela, dove i manifestanti scendono in piazza contro la proclamazione della vittoria di Nicolas Maduro alle elezioni presidenziali di domenica 28 luglio scorso. Il portavoce dell’opposizione Perkins Rocha in un collegamento radio ha parlato di almeno tre morti in degli scontri. Colloquio tra il ministro degli Esteri italiano Antonia Tajani e la leader dell’opposizione Maria Corina Machado, durante il quale il titolare della Farnesina ha auspicato che “trionfare i valori legati alla libertà e alla democrazia”.

Morti negli scontri

“Ci sono stati almeno tre morti nelle contestazioni di ieri nella regione di Aragua e un quarto che deve essere confermato”. Lo ha detto il portavoce dell’opposizione, Perkins Rocha, in un collegamento con una radio, pubblicato sui social. “Ci sono state molte manifestazioni – ha detto Rocha – alcune represse con durezza“. Per oggi è prevista una grande manifestazione delle forze chaviste a Caracas, decise a riconquistare le piazze cittadine.

Statue abbattute

Attivisti anti-governo hanno abbattuto in Venezuela una statua dedicata all’ex presidente del Paese, Hugo Chavez, dopo la contestata vittoria di Nicolas Maduro alle presidenziali di domenica: è quanto emerge in un video diventato virale sui social e ripreso dai media internazionali. Il video, di 30 secondi, mostra alcune persone sul piedistallo della statua e il monumento che cade a terra mentre decine di persone esultano con le braccia alzate. La statua si trovava nello Stato di Falcon, nel nord-est del Paese. Successivamente, sono emersi sui social altri due video che mostrano gruppi di attivisti mentre abbattono due statue dedicate a Chavez nelle città di La Guaira (nell’omonimo Stato) e Calabozo (nello Stato di Guárico), entrambe nel nord del Paese.

La solidarietà di Tajani

“Lunga telefonata con Maria Corina Machado, leader dell’opposizione al regime di Maduro in Venezuela. Ho espresso la mia solidarietà e vicinanza al popolo venezuelano auspicando che possano trionfare i valori legati alla libertà e alla democrazia”. Lo scrive il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani su X.