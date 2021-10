Tragedia a Santa Croce sull’Arno: operaio 47enne muore al lavoro

Per la vittima, all'arrivo del 118, non c’è stato niente da fare; un altro collega è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita

Tragedia in una ditta a Santa Croce sull’Arno, nel Pisano. Questa mattina, intorno alle 11, un operaio è morto mentre stava lavorando. La vittima è un uomo italiano di 47 anni, residente nel territorio del Cuoio.

La dinamica dell’incidente mortale

L’incidente mortale è avvenuto nel magazzino di un’azienda che vende materiali edili e ferramenta per cantieri edili, nello stabilimento in via del Bosco, nelle vicinanze della Nuova Francesca, a Santa Croce sull’Arno.

L’allarme è stato dato da alcuni colleghi che hanno chiamato il 118 facendo scattare la macchina dei soccorsi. In pochi minuti sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto, la pubblica assistenza di Santa Croce e l’automedica, scrive IlCuoioinDiretta.it.

Disperata la corsa dei soccorritori del 118: per l’uomo non c’è stato più niente da fare, mentre un altro collega è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Accertamenti già avviati dai carabinieri e dal personale Asl della Medicina del Lavoro.

Il precedente

L’ultimo incidente mortale sul luogo di lavoro, in ordine di tempo, era avvenuto solo due giorni fa, il 14 ottobre, quando un operaio – impiegato in un’azienda di logistica tra Monastir e San Sperate, nel sud della Sardegna – è caduto dall’impalcatura forse in seguito ad un malore. Fatale per il 50enne il volo da diversi metri d’altezza: i mezzi si soccorso non hanno potuto salvarlo.

