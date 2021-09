Il lavoratore si trovava su un'impalcatura per i lavori di manutenzione di un tetto. Tra gennaio e agosto 2021 crescono le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail (+8,5% sullo stesso periodo 2020)

L’undicesima vittima di un incidente sul lavoro negli ultimi tre giorni è un operaio edile di 56 anni che ha perso la vita nel primo pomeriggio pomeriggio di oggi a Borzano ad Albinea, frazione del reggiano, a causa delle lesioni riportate dopo essere caduto da un’impalcatura posta a un’altezza di dieci metri. Sono in corso gli accertamenti da parte del personale del Servizio Prevenzione e sicurezza della Medicina del Lavoro per capire perché l’uomo è precipitato. Intanto l’Inail ha fatto sapere che nei primi otto mesi dell’anno in corso sono aumentati dell’8,5% le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’agenzia rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, precisando che i dati mensili sono influenzati dall’emergenza legata alla pandemia.

Gli accertamenti

L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 14, mentre l’operaio era intento a svolgere i lavori di manutenzione di un tetto. Per cause ancora da accertare il 56enne è caduto da 10 metri, procurandosi gravi lesioni. In suo soccorso i sanitari del 118, ma nonostante i tentativi di rianimarlo l’uomo è deceduto. Sono intervenuti sul posto il Servizio Prevenzione e sicurezza della Medicina del Lavoro di Reggio Emilia intervenuto e i Carabinieri di Albinea.

Infortuni sul lavoro

Crescono le denunce per infortuni sul lavoro presentate all’Inail tra gennaio e agosto del 2021 (349.449) in confronto agli stessi otto mesi del 2020, segnando un +8,5%, mentre registrano un -6,2% quelle con esito mortale (772). L’istituto precisa che i dati mensili risentono dell’emergenza pandemica. Nel confronto tra i due anni, emergono una diminuzione dell’11% delle denunce nel primo trimestre gennaio-marzo e un aumento del 26% tra aprile ed agosto. I dati rilevati al 31 agosto di ciascun anno evidenziano nei primi otto mesi del 2021 un aumento a livello nazionale degli infortuni avvenuti nel tragitto tra l’abitazione e il posto di lavoro, tra andata e ritorno, calati del 32% nel primo bimestre di quest’anno e aumentati del 59% nel periodo marzo-agosto, mentre si registra un incremento del 6,9% di quelli avvenuti in occasione di lavoro, dapprima scesi del 10% nel primo trimestre di quest’anno poi aumentati del 22% nel periodo aprile-agosto.

Chiede cautela Inail per quanto riguarda il confronto tra il 2020 e il 2021 delle denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Istituto entro il mese di agosto, in quanto i dati delle denunce mortali degli open data mensili sono provvisori e influenzati dalla pandemia da Covid.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.