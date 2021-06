In carica per altri cinque anni. "Siamo a un bivio, ci aspettano compiti colossali. Ma sono fiducioso che possiamo affrontare le sfide che ci troviamo davanti", ha commentato. In un tweet le felicitazioni del ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio

Confermato per un secondo mandato l’attuale segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni unite Antonio Guterres. La rielezione da parte dell’Assemblea dell’Onu ha fatto seguito alla raccomandazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite. “E’ un privilegio immenso e un dovere nobilissimo”, ha commentato l’ex primo ministro del Portogallo.

A un bivio

“Sono consapevole delle immense responsabilità che mi state affidando in un momento così critico della storia, all’apice di una nuova era. Siamo a un bivio, stiamo scrivendo la storia con le scelte che facciamo in questo momento, e può andare in due modi: collasso e crisi perpetua o svolta e prospettiva di un futuro più verde, più sicuro e migliore per tutti”, ha detto Guterres.

“Senza dubbio, i compiti che ci aspettano sono colossali, ma sono fiducioso che possiamo affrontare le sfide che ci troviamo davanti”, ha proseguito. Il riconfermato segretario generale ha così concluso: “Dobbiamo fare tutto il possibile per superare le attuali divisioni geostrategiche e relazioni di potere disfunzionali“.

Il tweet di Di Maio

“Esprimo vivissime felicitazioni ed auguri per la rielezione di Antonio Guterres a segretario generale dell’Onu. L’Italia non farà mai mancare il suo tradizionale sostegno alle Nazioni Unite e al rafforzamento del multilateralismo per affrontare insieme le sfide globali”, ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Min @luigidimaio: Esprimo vivissime felicitazioni ed auguri per la rielezione di @antonioguterres a SG #ONU. L’🇮🇹 non farà mai mancare il suo tradizionale sostegno alle Nazioni Unite e al rafforzamento del multilateralismo per affrontare insieme le sfide globali. pic.twitter.com/QtwSsMQnxh — Farnesina 🇮🇹 (@ItalyMFA) June 18, 2021

