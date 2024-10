Un’ondata di maltempo si è abbattuta nel pisano causando l’esondazione di alcuni torrenti. E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno così tratto in saldo 15 persone. Alcune vetture sono state trascinate dall’acqua e gli occupanti sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco.

Ondata di maltempo nel pisano: tracimano alcuni torrenti

Una violenta precipitazione ha interessato nella notte ampi territori dei comuni di Riparbella, Castellini Marittima, Santa Luce, Montescudaio e Terricciola, nel Pisano: torrenti e canali sono tracimati interessando strade e abitazioni. Alcune vetture sono state trascinate dall’acqua e gli occupanti sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco.

Salvate dai Vigili del fuoco 15 persone

In particolare, si spiega dal comando di Pisa dei vigili del fuoco, gli interventi immediati di soccorso hanno consentito il salvataggio di 15 persone recuperate dai tetti delle autovetture o da canali dove erano state trascinate. I salvataggi sono avvenuti quasi tutti, 13, nella zona Le Badie nel comune di Castelllina Marittima e 2 nel comune di Santa Luce. Stamani poi i vigili del fuoco sono intervenuti alle 5,45 in via Provinciale Vicarese, nel comune di Vicopisano, per un incidente stradale, che ha coinvolto un’auto uscita fuori strada e finita in un fossato pieno di acqua. L’ intervento del personale dei pompieri ha permesso alla conducente di uscire dall’abitacolo in sicurezza. Sul posto anche le forze dell’ordine e personale del 118.

La situazione nei comuni

“A Riparbella nelle ultime tre ore sono venuti giù 120 mm di pioggia, una cosa mai vista“. Così su Facebook Salvatore Neri, sindaco di Riparbella tra i comuni del Pisano interessati nella notte da una violenta precipitazione. Nell’area della provincia di Pisa colpita operano complessivamente 5 squadre ordinarie dei vigili del fuoco e 3 squadre specializzate in soccorso alluvionale: sono iniziate le operazioni di svuotamento dall’acqua delle abitazioni.

“Il Botra è esondato e ci sono persone che devono ancora essere raggiunte dai soccorsi – ha scritto in un post pubblicato ore fa Neri -. Il ponte a Sorbugnano è divelto. Ci sono frane anche sulla 68. Squadre del Comune e delle associazioni di volontariato sono al lavoro sul territorio. I mezzi pesanti sono a lavoro per liberare la viabilità principale. Abbiamo aperto il Centro Operativo Comunale per monitorare la situazione complessiva e per segnalazioni di emergenza potete chiamare il numero 0586 697305″.

Il Comune via Fb stamani spiega che si sta “piano piano ripristinando tutte le viabilità principali” ma si “consiglia in ogni caso di percorrere tutte le strade del territorio solo se necessario e comunque con estrema cautela perchè sono presenti fango e detriti e sono ancora possibili smottamenti”. “Fortunatamente non risultano persone ferite”. A Terricciola esondato il fiume Cascina in località La Fraschetta dove è stata evacuata una famiglia con figli piccoli mentre è stata chiusa e poi riaperta via della Cascina dove il fosso esondato “è tornato nei livelli di guardia e la strada è adesso pienamente percorribile”. Segnalate anche alcune frane.

A Montescudaio, “duramente colpito dalle forti piogge delle ultime ore” così il Comune, allagata la frazione di Fiorino️ mentre la zona di Casagiustri e la strada provinciale sono piene di detriti: “Si invita a fare la massima attenzione ed evitare gli spostamenti se non strettamente necessari”. Allagamenti in strada e garage segnalati anche nel Livornese, a Cecina. Interventi della Protezione civile e dei vigili del fuoco per allagamenti anche a Rosignano come scritto sui social dal governatore Eugenio Giani.

Fonte Ansa