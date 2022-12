Omicidio a Cattolica Eraclea, un fermo

L’omicidio sarebbe avvenuto per futili motivi al culmine di una lite. Le forze dell’ordine hanno già posto in stato di fermo il presunto responsabile.

Il fatto

Un cinquantaduenne residente Cattolica Eraclea in provincia di Agrigento è stato ucciso a coltellate in via Agrigento. Il diverbio sfociato in un omicidio sarebbe scaturito, a quanto pare, per futili motivi, forse dovuti all’alcool. I carabinieri, della stazione di Cattolica Eraclea, coordinati dal comando compagnia di Agrigento, hanno già preso in custodia e portato in caserma, il presunto responsabile.

Notizia in aggiornamento

Fonte: Ansa