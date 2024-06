Olanda e Francia a braccetto verso gli ottavi

Non bella ma avvincente, almeno a tratti Olanda-Francia, con i tulipani di Koeman che se la giocano senza timori reverenziali e fanno intendere di non voler recitare la parte delle vittime sacrificali. Francesi senza l’infortunato Mbappé, Olanda intraprendente sull’esterno destro con la coppia Dumfries-Frimpong. Le due squadre si accendono a spazzi, con Thuram e Griezmann che provano a far valere la loro tempra in fase offensiva, ma nessuna delle due passa. Solo un paio di interventi da parte dei due portieri: all’intervallo è 0-0.

Brivido Francia, gol annullato agli Orange

Ripresa con la Francia che inizia con piglio più deciso. Grande azione tutta di prima e palla a due metri dalla porta per Griezmann che manda incredibilmente fuori. Deschamps si dispera. Dal nulla ecco l’Olanda, Xavi Simons la mette dentro da fuori dopo una respinta di Maignan su Depay, ma tutto fermo, Dumfries era in fuorigioco. Taylor annulla confortato da un lunghissimo check del Var. Tanta buona volontà, ma la partita non si sblocca, con Olanda e Francia che restano al comando del gruppo con 4 punti, uno in più dell’Austria. Qualificazione affidata all’ultimo turno, tutta da scrivere.

Colpaccio Austria

Serviva una vittoria per rimettersi in corsa per gli ottavi, e l’Austria non ha tradito, battendo per 3-1 la Polonia che è quasi fuori dall’europeo. All’Olympiastadion di Berlino gli austriaci imprimono alla gara un timbro indelebile, partono forte e dopo una manciata di minuti trovano il gol del vantaggio grazie a Trauner. La Polonia non ci sta, capisce che deve fare qualcosa per riprenderla ed evitare di lasciare anzitempo Euro 2024. Alla mezz’ora i polacchi trovano il pari grazie a Piatek, ma nella ripresa in campo c’è solo la formazione di Rangnick che torna avanti grazie a Baumgartner che batte inesorabilmente Szczesny dopo un velo smarcante di Arnautovic. A chiudere i giochi è l’attaccante dell’Inter che firma il terzo gol austriaco su calcio di rigore per atterramento in area di Sabitzer ad opera del portiere polacco.

Gruppo D, l’Ucraina torna a graffiare

Equilibrio nel Gruppo E di Euro 2024. L’Ucraina, dopo la sconfitta all’esordio contro la Romania, si rialza battendo in rimonta per 2-1 la Slovacchia di Calzona e di conseguenza torna in piena corsa per la qualificazione agli ottavi. Parte forte la nazionale di Calzona che in un battito di ciglia la sblocca grazie al secondo gol consecutivo di Schranz. Poi, gli slovacchi calano di intensità, mentre sale prepotentemente in cattedra l’Ucraina che aggancia il pari con Shaparenko a inizio di ripresa, agganciano al comando la Romania, attesa stasera alla sfida verità contro il Belgio.