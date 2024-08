Okafor salva il Milan contro il Torino

Un gol di Morata e a stretto giro quello di Okafor in pieno recupero salvano il Milan dalla sconfitta interna contro il Torino che si era portato facilmente sul 2-0. Sblocca l’autorete di Thiaw, Zapata raddoppia nella ripresa. Partita che sembrava chiusa. Morata rianima il Milan prima del novantesimo e un gioiello di Okafor in pieno recupero vale il pari che salva i rossoneri e l’esordio di Paulo Fonseca.

Rossoneri all’ultimo respiro

Non c’è noia a San Siro per l’esordio del nuovo Milan di Paulo Fonseca. Ma all’intervallo, a sorpresa, è avanti il Toro grazie ad una sfortunata autorete di Thiaw che ha deviato nella propria porta una palla respinta dalla traversa dopo un colpo di testa di Bellanova, peraltro convalidato dopo la visione al Var. Milan e Torino se la sono giocata senza tanti fronzoli. Rossoneri intraprendenti, gran belle giocate, e palle gol per Leao che però ha sprecato con una mira non eccellente a certificare uno stato di forma ancora lontano dal suo standard. Due buone occasioni anche per i granata con Zapata, ma senza graffiare.

Dopo dieci minuti nella ripresa Fonseca decide che è il momento di Morata, con l’ex Atletico che dà subito la scossa, si procura un non rigore, con Maresca che fischia il penalty sull’intervento in scivolata di Coco. Poi viene richiamato dal Var e cambia idea perché il difensore granata tocca nettamente il pallone, con Morata che va giù nello slancio. Il Torino gioca bene, si distende sempre che è un piacere, affonda bene sugli esterni e a stretto giro mette il punto esclamativo sul match. Lazato sfonda a sinistra con il granata che fa quello che vuole, mette in mezzo dove svetta la testa di Zapata che, indisturbato, ha tutto il tempo per colpire di testa e mettere dentro: 2-0, con il Milan sempre più spaesato e inconcludente. Toro che si difende benissimo e in controgioco fallisce il 3-0 con Karamoh che serve male Adams che era solo davanti alla porta. Milan avanti con la forza della disperazione, Morata mette dentro sulla respinta di Milinkovic Savic sulla conclusione di Reijnders, ma lo spagnolo era in posizione irregolare. Il Milan spinge per provare a riaprirla e ci riesce a un minuto dalla fine grazie alla zampata di Morata che riaccende le speranze rossonere negli otto minuti di recupero concessi da Maresca. Adesso è un’altra partita, con il Milan che mette le tende nell’area granata fino a trovare il definitivo 2-2 grazie a Okafor che al volo trafigge Milinkovic.

Empoli e Monza, pari e contenti

Nell’altra sfida della serata, pari (0-0) al Castellani tra Empoli e Monza, con i brianzoli più concreti, vicini al gol in un paio di occasioni, ma senza trovare la via della rete. Nel finale la gara si accende, con un paio di occasioni, una per parte. Due di recupero, ma succede nulla. Finisce come era cominciata, ovvero 0-0.