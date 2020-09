Oggi i contagi arrivano a quota 1648. I ricoverati con sintomi sono 3.048.

In Italia, oggi, il numero dei contagi registrati è pari a 1648.. Gli attualmente positivi sono 50.630. Il numero delle vittime è in totale 35.875. I casi totali sono 313.011. Il totale dei dimessi guariti è 226.506. I ricoverati in terapia intensiva sono 271. Le persone in isolamento domiciliare sono 47.311. I pazienti ricoverati con sintomi ammontano a 3.048.. Il totale dei casi testati è pari a 6.786.395. I tamponi effettuati oggi sono 90.185, per un totale di 11.228.358.

La situazione regionale

La regione in testa alla classifica per maggior numero di positivi registrati è la Campania con 286 casi. Seguono il Lazio con 219. In Lombardia 203 sono le persone positive mentre 140 in Veneto. La Valle d’Aosta registra 146 casi. In una nota del Bollettino del Ministero della Salute si legge che la Calabria registra 10 casi oggi, di cui 3 sono migranti. La Sicilia, invece, raggiunge quota 163 positivi, di cui 2 sono migranti ospiti presso l’hotspot di Lampedusa.

