Nuovo aggiornamento di Immuni per il rilascio del Green Pass

Il Green Pass, anche detto certificazione verde COVID-19 – EU digital COVID cerificate, ha preso avvio su impulso della commissione europea al fine di agevolare la libera circolazione dei cittadini comunitari in questo frangente storico connotato dalla pandemia da COVID-19. Codesta certificazione a testa una delle seguenti condizioni: la negatività ad un test molecolare o antigenico eseguito nelle ultime 48 ore, essere guariti dal Covid negli ultimi sei mesi o può aver effettuato la vaccinazione anti COVID-19; codesta certificazione digitale e stampabile contiene un sigillo elettronico e un codice a barre bidimensionale anche detto QR Code. La certificazione in oggetto potrà essere acquisita dai cittadini con metodologie diverse ed in modo autonomo, in particolare, la stessa potrà essere acquisite attraverso l’apposita piattaforma nazionale del ministero della salute accedendo alla stessa con la propria identità digitale oppure tramite l’app immuni o il Fascicolo Sanitario Elettronico.

Aggiornamento dell’App Immuni in vista del Green Pass

Tanto premesso, proprio in queste ore l’app Immuni si sta aggiornando per far sì che ogni cittadino possa accedere al proprio certificato verde, in particolare nell’ultima versione dell’applicazione con numero 2.5.0 è stata introdotta una nuova sezione all’interno del menu denominate eu digital covid certificate dalla quale è possibile scaricare il sopracitato documento. in seconda istanza è però utile sottolineare che, per ottenere il green pass è necessario essere muniti del codice autorizzativo che si riceve dal ministero della salute a mezzo posta elettronica o sms il quale a testa una delle tre condizioni sopracitate per ottenere il documento in oggetto. considerato il recente avvio della piattaforma europea per il rilascio dei green pass è possibile che sarà necessario ancora qualche giorno per far sì che la stessa viaggi a pieno ritmo ed in particolare la data del 1° luglio sancirà l’avvio ufficiale del sistema europeo ed invece, per far sì che tutti gli aventi diritto abbiano le certificazioni necessarie per ottenere la documentazione si dovrà aspettare il prossimo 28 giugno

