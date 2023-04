Un terremoto di magnitudo 7.3 è stato registrato nell'Oceano Pacifico meridionale, in Nouva Zelanda. Lanciato l'allerta tsunami

Un terremoto di magnitudo 7.3 è stato registrato nell’Oceano Pacifico meridionale, nella zona di Kermadec Islands, in Nuova Zelanda. Rientrato l’allerta tsunami.

Le isole Kermadec – 33,08 km² in totale – sono disabitate, ad eccezione della stazione meteorologica Raoul Island Station, operata dal governo della Nuova Zelanda, dotata anche di un ostello per ufficiali e volontari del “Department of Conservation“. La stazione Raoul Island è l’avamposto più a nord della Nuova Zelanda.

Terremoto

Un terremoto di altissima intensità, magnitudo 7.3, è stato registrato nell’arcipelago delle isole Kermadec, formalmente appartenenti alla Nuova Zelanda, nell’Oceano Pacifico meridionale. Il terremoto ha colpito alle 12:41 ora locale (00:41 GMT) ed è stato localizzato a una profondità di 33 chilometri.

Il sistema di rilevamento degli Stati Uniti ha lanciato l’allerta tsunami, rilevando la possibilità di “pericolose onde” a 300 chilometri dall’epicentro del sisma, escludendo dall’allarme le Hawaii, Samoa, Guam, la costa occidentale degli Usa, la British Columbia e l’Alaska. Dopo qualche ora, il pericolo è cessato.

Fonte: Ansa