Nubifragio a Roma: vento e acqua, la Capitale si allaga

Pochi ma intensi minuti di pioggia, sufficienti a gettare la Capitale in una serata estremamente complicata. Il nubifragio che ha colpito Roma in serata ha provocato enormi disagi nella circolazione stradale e nei trasporti pubblici, con diverse stazioni della Linea A della Metro allagate e, di conseguenza, bloccate per guasti. Particolari disagi sulla tratta compresa fra le fermate di Ottaviano e Battistini, ma anche le stazioni Manzoni e Termini hanno risentito della bomba d’acqua che si è abbattuta sull’Urbe. Nessun problema per la linea B della Metro, mentre i treni della Roma-Lido hanno subito una rimodulazione a causa di un ramo caduto sulla rete elettrica in zona Torrino. Problemi anche per le vetture, parzialmente allagate.

Istantanee di trasporto pubblico a Roma: Linea 013 – Roma Tpl – una mattina di pioggia. Un commento a caso: “Che azienda di merda! E noi siamo costretti a viaggiarci in questo schifo disumano” https://t.co/L8ukLuDW6H pic.twitter.com/ksdg0DKFDZ — il treno roma lido (@iltrenoromalido) September 23, 2020

Allerta meteo

Enormi disagi anche nella circolazione su rotaia nel centro città. Interrotte per danni provocati dal maltempo anche le linee 2 e 19 del tram. La linea 3 ha subito una limitazione fino alla fermata di Piramide, mentre la 8 si ferma a Induno. Decine gli interventi dei Vigili del fuoco che, in nemmeno un’ora, sono stati costretti a rispondere a segnalazioni d’emergenza in diverse zone della Capitale. Perlopiù per rami caduti, come in Via Grotte di Gregna e in Viale Palmiro Togliatti all’altezza di Ponte Mammolo. Ma anche per infiltrazioni d’acqua e allagamenti. In questo senso, è stata disposta la chiusura al traffico di Via Guglielmo Sansoni a Tor Sapienza e Via Alessandro Crivelli in zona Portuense, a causa di dissesti del manto stradale provocati dal nubifragio. E la situazione, secondo i meteorologi, non migliorerà nei prossimi giorni. La Protezione civile ha lanciato un’allerta meteo anche per i prossimi giorni, durante i quali sono previsti nuovi nubifragi. L’avviso di condizioni avverse resterà almeno fino a venerdì.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainter [email protected]

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.