New York, taxi investe sei persone

Momenti di paura a Manhattan, dove un taxi è salito sul marciapiede si è schiantato contro un edificio, travolgendo sei persone, riporta l’emittente televisiva statunitense Cnn. tre delle sei persone colpite, annuncia la polizia, sono in gravi condizioni. Causa dell’incidente potrebbe essere stato un malore che avrebbe colto il tassista. Il fatto è accaduto alle 13 ora locali, le 19 in Italia, nell’affollato quartiere dell’Upper West Side, tra la 29esima e la 28esima.

I feriti

Tre delle sei persone colpite dal taxi salito sul marciapiede di una strada trafficata di New York sono in gravi condizioni. Lo ha annunciato la polizia in una conferenza stampa dopo l’incidente. Le altre tre persone colpite dal veicolo non sono in pericolo di vita. Ricoverato in ospedale anche il tassista, che probabilmente ha avuto un malore prima di perdere il controllo dell’auto e travolgere la folla nell’Upper West Side.

