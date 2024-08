Natalità in Spagna: giù del 25% in un decennio

La natalità in Spagna è calata del 25% in dieci anni e questo, nonostante nel primo semestre del 2024 siano nati 156.202 bambini, in aumento rispetto allo stesso periodo dello stesso anno.

Crolla la natalità in Spagna

Nonostante il lieve aumento della natalità in Spagna nel primo semestre dell’anno, quando sono nati 156.202 bambini, pari a un aumento dello 0,2% rispetto allo stesso periodo del 2023, il dato rappresenta un 25% delle nascite in meno rispetto a un decennio fa, secondo i dati diffusi dall’Istituto nazionale di statistica (Ine). Le nascite del primo semestre sono infatti 52.173 in meno di quelle registrate nello stesso periodo del 2014, quando furono 208.375. Nel trend in continua diminuzione nell’ultima decade, la contrazione maggiore della fertilità si registra fra il 2020 e il 2021, con un -6,4% delle nascite in meno nel primo semestre su base annua, in concomitanza con la pandemia di Covid 19.

Aumentano i decessi

Allo stesso tempo aumenta il numero di decessi: sono 267.168 quelli registrati nei primi sei mesi dell’anno, pari all’1,5% in più dello stesso periodo dello scorso anno, quando furono 262,130. La caduta generalizzata delle nascite unite a un aumento dei decessi nell’ultimo decennio – con un saldo di 22.700 morti in più per l’invecchiamento della popolazione – metterebbe a rischio il futuro delle pensioni in un Paese con uno dei maggiori tassi di longevità al mondo, secondo quanto segnalano gli esperti.

Fonte Ansa