Napoli vola, la Roma sbanca San Siro

Il sabato del villaggio del calcio nostrano, regala conferme e sorprese. La conferma ha i colori azzurri del Napoli che al Maradona “mata” il Torino e si prende la vetta solitaria della classifica. La sorpresa arriva dal “Meazza” dove la Roma fa la voce grossa, batte l’Inter in rimonta e si rimette in corsa. In serata, impresa del Milan che passa a Empoli e vola al secondo posto. Emozioni concentrate tutte nei minuti di recupero. Finisce 3-1 per i rossoneri che ritrovano vittoria ed entusiasmo.

Napoli show

Vince ancora la formazione di Spalletti che batte nettamente il Torino al Maradona, conquista il quarto successo consecutivo in campionato e si prende la vetta solitaria in attesa della risposta dell’Atalanta attesa domani alla sfida interna contro la Fiorentina. Tutto facile per il Napoli, trascinato in avvio da un super Anguissa che firma una doppietta e mette, dopo appena dodici minuti, la partita in discesa. Match virtualmente chiuso all’intervallo, grazie al gol del solito Kvaratshkelia a conclusione di un’azione personale. Nella ripresa prova a farsi vedere il Torino, con la squadra di Juric che accorcia le distanze con Sanabria, ma è un fuoco di paglia. Vince, con tanto merito il Napoli, che tocca quota 20 in classifica. Adesso il compito è di andarlo a prendere. Male il Torino, alla terza sconfitta consecutiva.

Luci a San Siro, ma sono giallorosse

La Roma sbanca in rimonta il Meazza, batte l’Inter e si piazza momentaneamente al quarto posto. Male, malissimo l’Inter, soprattutto per un risultato (seconda sconfitta di fila) che frena l’ascesa di Inzaghi che scivola a meno otto dalla capolista Napoli. Troppo. Partita non bellissima, vinta dalla Roma con acque tattico e tanta attenzione. Parte meglio l’Inter che alla mezz’ora trova il vantaggio con Dimarco. La Roma si scuote e prima dell’intervallo trova il pari con una giocata pazzesca di Dybala, conclusione al volo di sinistro e Handanovic, non irresistibile, beffato. Nella ripresa la partita si apre, l’Inter non graffia, a tratti confusionaria, e la Roma ne approfitta quando alla fine ne mancano appena quindici. Pennellata di Pellegrini su punizione, testa imperiosa di Smalling e Handanovic è battuto per la seconda volta. E’ il gol partita, che consegna alla Roma una vittoria che mancava da tempo a San Siro, ma soprattutto il momentaneo quarto posto. Male l’Inter che accusa la seconda sconfitta di fila e scivola a meno 8 dal Napoli capolista.

Milan col batticuore

Dopo la sconfitta interna con il Napoli, il Milan torna alla vittoria passando al Castellani contro l’Empoli al termine di un match dalle mille emozioni, concentrate tutte nelle battute finali. Finisce 2-1 per i rossoneri. Rossoneri avanti con Ante Rebic che ritorna al gol, ma non regala punti pesanti perché i rossoneri si fanno riprendere dall’Empoli che trova il gol Bajrami al minuto 92. Ma le emozioni non sono finite perché, sempre in pieno recupero, il Milan trova i due gol che la chiudono. Ballo Touré al 92esimo insacca siu sponda di Krunic per il 2-1. Ma non è finita perché al 96esimo, la chiude Leao con un contropiede chirurgico. Finisce 3-1 e i rossoneri tornano al secondo posto agganciando l’Atalanta.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.