Napoli ostaggio di Osimhen, Juve forte su Koopmeiners

A due settimane dal via, ancora molto da fare per le big della Serie A

S’infiamma il calciomercato a meno di due settimane dal via della nuova stagione. Chi finora si è mossa benissimo è l’Inter. Qualche innesto per rafforzare la squadra campione d’Italia, come Taremi e Zielinski. Manca però un esterno a sinistra che non sarà l’ex Toro Ricardo Rodriguez che ha scelto il Betis Siviglia. C’è tempo per lavorare.

Le mosse del Milan

Scalpita il Milan che vuole mettere a disposizione di Fonseca la rosa al completo prima del via. I rossoneri sono in attesa di Emerson Royal, ormai ad un passo, ed hanno alzato il tiro per portare a Milanello il romanista Abraham. I giallorossi chiedono 25 milioni, il giocatore ha già dato il suo gradimento al trasferimento e la trattativa può decollare da un momento all’altro. Milan pronto ad inserire nella contropartita Davide Calabria.

La nuova Juve

La Juventus è ferma in attesa di conoscere se potrà o meno mettere le mani su Koopmeiners per il quale l’Atalanta non scende sotto i 60 milioni. Si seguono altri profili, a cominciare dal viola Nico Gonzalez, ma tutto dipende da come finirà la querelle con la Dea. Tra i tifosi spunta qualche malumore.

Atalanta e le Romane

All’Atalanta, per rimanere in tema, tutto ruota attorno a Koopmeiners. La Dea sta bene così, ma qualora la cessione fosse inevitabile, il sostituto è già stato individuato nel fiorentino Gonzalez, praticamente una partita a scacchi con i bianconeri. Gasperini ha chiesto anche un difensore, Danso del Lens. La Roma ha fatto un mercato importante e in attesa di definire le uscite (Abraham in trattativa con il Milan e Bove che piace alla Fiorentina), punta anche a rinforzare ulteriormente l’organico. Prioritari un centrale difensivo ed un esterno destro: piace Bellanova del Torino, con Calabria prima alternativa qualora dovesse decollare lo scambio con il Milan per Abraham. La Lazio smentisce l’interesse per James Rodriguez ed insiste con il Sassuolo per avere Laurentiè. In attacco piace il classe 2005 Vitor Roque del Barcellona.

Napoli, caso Osimhen

Osimhen e il suo futuro, tengono in scacco il Napoli che non può muoversi senza la cessione del nigeriano, mentre Conte scalpita per avere alla sua corte il pupillo Romelu Lukaku. L’impressione è un possibile scambio con il Chelsea, con Lukaku e soldi agli azzurri, nigeriano a Londra. In mezzo pronto a partire Cajuste, con il Napoli pronto a mettere le mani sul Gilmour del Brighton.