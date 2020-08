Nata a Brescia il 10 giugno 1979, dopo il debutto in un’emittente locale, Nadia Toffa era arrivata al programma tv Le Iene nel 2009. In tv realizza diverse inchieste. Da quella sulle truffe ai danni del Servizio sanitario nazionale, a quella sulle slot machine, passando per lo smaltimento del traffico di rifiuti illegali in Campania e per l’Ilva di Taranto (che le ha conferito la cittadinanza onoraria).