Un incidente ha interrotto il Gran premio motociclistico di Stiria, in Austria, ripreso dopo mezz’ora e vinto da Jorge Martin, su Ducati Pramac. Due i piloti coinvolti nell’episodio, Dani Pedrosa del team Ktm – che poi in gara si è piazzato decimo – e Lorenzo Savadori, dell’Aprilia, che non è tornato in pista. “Le condizioni generali sono buone, il pilota sta bene“, ha fatto sapere il centro medico del circuito di Spielberg.

L’impatto

L’incidente è avvenuto durante il secondo giro di gara, quando Pedrosa è scivolato e Savadori, che sopraggiungeva, non ha fatto in tempo ad evitare l’impatto. Le fiamme che si sono sviluppate in seguito allo scontro hanno fatto temere il peggio, invece lo spagnolo della Ktm si è allontanato autonomamente dal suo veicolo, mentre l’italiano è stato portato via in barella per essere visitato al centro medico. Gara interrotta, coi i piloti tornati ai rispettivi, box e ripresa dopo mezz’ora, senza Savadori.

Il podio

Si è aggiudicato il il Gran premio di Stiria il pilota Ducati Martin, dietro di lui Joan Mir della Suzuki e Fabio Quartararo su Yamaha, in testa alla classifica piloti. Tredicesima posizione per Valentino Rossi.

