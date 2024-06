La guerra corre sul web. In risposta alla chiusura da parte della UE dell’accesso dall’Europa ai principali tre media russi, Mosca ha bloccato l’accesso dalla Russia ai siti di 81 media europei, con la Francia che conta il maggior numero di media colpiti: nove. In Italia bloccata la Rai e, tra gli altri, La7, La Repubblica e La Stampa.

Mosca blocca l’accesso in Russia a 81 media Ue

La Russia ha bloccato l’accesso sul suo territorio ai siti di diversi media europei, tra cui gli italiani Rai, La7, La Repubblica e La Stampa, in risposta ad analoghe misure adottate dalla Ue nei confronti dei russi Ria Novosti, Izvestia e Rossiyskaya Gazeta. Lo annuncia in una nota il ministero degli Esteri. In tutto sono 81 i media di Paesi della Ue di cui la Russia ha bloccato l’accesso ai siti in risposta ad analoghe misure prese dall’Unione contro i russi Ria Novosti, Izvestia e Rossiyskaya Gazeta.

Il Paese più colpito è la Francia

“La parte russa ha avvisato ripetutamente e a vari livelli” che “la persecuzione politicamente motivata” di giornalisti russi e il bando a media russi nella Ue “non sarebbero stati ignorati. Nonostante questo – si legge ancora nel comunicato – Bruxelles e i Paesi membri hanno scelto di seguire la strada della escalation, costringendo Mosca ad adottare contromisure simmetriche e proporzionate”. “Se le restrizioni ai media russi saranno revocate, la parte russa rivedrà la sua decisione in relazione ai media menzionati”, conclude la nota.

Fonte: Ansa