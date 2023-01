Morte Papa Benedetto XVI: da oggi l’omaggio dei fedeli a San Pietro

Sono centinaia i fedeli in coda per entrare nella basilica di San Pietro per rendere omaggio a Benedetto XVI. La basilica ha aperto alle 9. La salma del papa emerito sarà esposta per tre giorni, fino ai funerali che saranno celebrati giovedì 5 gennaio.

Le autorità che hanno reso omaggio al Pontefice

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio al Papa emerito “alle 8.50, prima dell’apertura della basilica vaticana” al pubblico. Lo dice all’Ansa il parroco di San Pietro don Angelo Stoia. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è entrata in basilica per omaggiare Ratzinger. Con lei il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano, e il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

Accanto alla salma, collocata ai piedi dell’Altare della Cattedra, ci sono il segretario, mons. Georg Gaenswein, e il card. Mauro Gambetti, arciprete della Basilica di San Pietro.

La traslazione della salma di Benedetto XVI dal Monastero Mater Ecclesia alla basilica di San Pietro è avvenuta in forma privata. Il breve rito, presieduto dal cardinale Gambetti, è durato fino alle 7.40. Poi è stata ultimata la preparazione della Basilica per l’arrivo dei fedeli in visita al Papa emerito.

Fonte Ansa