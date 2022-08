Mogadiscio, Al-Shabaab attacca un hotel. Blitz delle forze armate somale

Parla di almeno otto civili morti il bilancio dell’attacco all’Hotel Hayat di Mogadiscio da parte dei terroristi somali di Al-Shabaab. E’ quanto ha annunciato il funzionario della sicurezza somala Mohamed Abdikadir.

Cosa è successo

Dopo alcune esplosioni c’è stato un violento scontro a fuoco tra le forze di sicurezza e i terroristi jihadisti. “Abbiamo fatto irruzione nell’hotel e neutralizzato i terroristi che si erano rifugiati con degli ostaggi in una stanza. La maggior parte delle persone è stata salvata” ha aggiunto il funzionario. In base a quanto riporta l’Ansa, non sarebbe ancora terminato il blitz delle forze di sicurezza somale per liberare l’Hayat Hotel. Si continuano a sentire spari e alcune esplosioni, mentre i militari assediano i terroristi barricati nel popolare albergo, frequentato da somali e stranieri. “Le forze di sicurezza stanno ancora neutralizzando i terroristi che si sono asserragliati in una camera dell’albergo. La maggior parte delle persone è stata messa in salvo, ma finora la morte di almeno otto civili è stata confermata”, ha dichiarato il comandante Mohamed Abdikadir. “Sono decine le persone che sono state portate in salvo dalle forze di sicurezza che erano intrappolate all’interno”, ha aggiunto.

