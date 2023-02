Milano, un arresto per spaccio e 20 kg di droga sequestrati

I militari dell’Arma dei Carabinieri, dopo essere intervenuti in seguito alla segnalazione di un incidente stradale, avvenuto nelle vicinanze di Cernusco sul Naviglio, in cui era stata trovata della sostanza stupefacente, hanno eseguito una perquisizione domiciliare e rinvenuto venti chili di droga.

La dinamica dell’incidente

I carabinieri erano intervenuti per la segnalazione di un incidente stradale tra Cernusco sul Naviglio e Cologno Monzese, in provincia di Milano che, in realtà, si era rivelato essere una lite tra fidanzati. Era però solo l’inizio: un ecuadoriano di trentun anni, che aveva messo le mani al collo alla sua ragazza, una colombiana di diciotto, ha infatti cercato di allontanarsi, gettando a terra un involucro che conteneva venti grammi di marijuana.

La perquisizione domiciliare

In casa dell’indagato, durante una perquisizione, sono stati trovati oltre venti chili di droga: marijuana, hashish, cinque cellulari usati probabilmente per le ordinazioni e trentatré banconote false da venti euro. È stato quindi arrestato mentre la fidanzata è stata portata in ospedale per accertamenti.

Fonte: Ansa