Frenata Inter, il Milan c’è. E il Napoli scappa

Il Napoli continua a vincere anche quando non gioca: frena l’Inter a Bologna e il vantaggio azzurro adesso è di +18 dopo il successo napoletano ad Empoli. Scudetto sempre più vicino.

Inter, è ancora fatal Bologna

È ancora amara Bologna per l’Inter che cade al Dall’Ara e frena nella corsa alla zona Champions. È un pranzo amato come il fiele per i nerazzurri di Inzaghi che lasciano il passo a quelli di Thiago Motta: finisce 1-0per i rossoblù di casa. Decide un gol di Orsolini. Sono i padroni di casa a fare la partita con Orsato che annulla un gol di Barrow per offside di Dominguez, poi la traversa di Soriano con un destro a giro. Non cambia la musica nella ripresa, fino al gol di Orsolini che decide la gara. Stop inatteso è pesante per l’Inter che rimane a -18 dal Napoli, ma può essere agganciata da Milan e Roma. Bologna invece settimo a quota 35 punti, in odore di Europa.

E il Milan l’aggancia

Tutto facile per i rossoneri che approfittano del passo falso dei cugini per agganciarli al secondo posto. Il Milan batte l’Atalanta (2-0) con un gol nella prima frazione complice una autorete del portiere Musso che ha deviato con la schiena nella propria porta una conclusione di Theo Hernandez e al raddoppio di Messias nel finale. Meglio la squadra di Pioli che parte forte e crea un paio di occasioni con Giroud. Poi arriva il gol con Theo che colpisce il palo, palla che finisce sulla schiena di Musso e termina in rete: 1-0 Milan, con i rossoneri che sfiorano il raddoppio con Leao. L’Atalanta non reagisce neanche nella ripresa, mentre il Milan va al tiro con Giroud e Messias che si divora il raddoppio. Che poi trova al tramonto del match quando si trova solo davanti a Musso e lo batte con un tocco morbido. Vince con merito il Milan che stasera è secondo. Male la Dea alla seconda sconfitta consecutiva.

Sogna la Roma

Anche i giallorossi possono agganciare Inter e Milan, ma devono vincere in casa di una Cremonese che rievoca pessimi ricordi. La Lazio ospita domani la Samp e può portarsi a meno due dalle milanesi. La giornata si chiude martedì con il derby di Torino tra la rinata Juve e i granata: spettacolo garantito.

In coda colpo Salernitana

Il passo in avanti lo ha fatto la Salernitana che all’Arechi ha travolto il Monza (3-0) e si è portata a +7 sulla zona salvezza occupata dal Verona in campo domani al Bentegodi contro la Fiorentina. Per i veneti l’occasione per agganciare lo Spezia al terzultimo posto.