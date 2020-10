Migranti, naufragio al largo del Senegal: “Almeno 140 morti”

Almeno 140 persone sarebbero rimaste uccise in un naufragio al largo del Senegal. Un’imbarcazione di migranti, affondata la scorsa settimana, ma della quale non si hanno avute finora notizie certe. Se i numeri fossero confermati, si tratterebbe del più grave naufragio del 2020, uno dei peggiori per quanto riguarda l’emergenza migratoria. Secondo quanto riferito dall’Organizzazione internazionale delle Migrazioni (Oim), il barcone trasportava almeno 200 persone, 59 delle quali sarebbero state salvate dall’intervento di alcune imbarcazioni nelle vicinanze, che avrebbero in seguito recuperato anche i corpi, privi di vita, di altri 20 naufraghi. L’Oim si è detta “profondamente addolorata per questa recente tragedia, che segue quattro naufragi registrati nel Mediterraneo centrale la scorsa settimana e un altro nella Manica”.

At least 140 people have drowned after a vessel sank off the Senegalese coast, the deadliest shipwreck recorded in 2020.

IOM is deeply saddened by this tragedy, which follows four shipwrecks recorded in the Central Mediterranean last week: https://t.co/Cz9zQU3dwi pic.twitter.com/Ee9XmQni87

— IOM – UN Migration (@UNmigration) October 29, 2020