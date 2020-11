Migranti, naufragio nel Mediterraneo: oltre cento persone in mare

Nuova tragedia nel Mediterraneo centrale, dove l’ong Open Arms ha segnalato la presenza di un gommone naufragato con circa 100 persone a bordo. Secondo quanto riferito, l’imbarcazione avrebbe ceduto sotto il peso eccessivo di quanti vi si trovavano a bordo. A riferirlo, via Twitter, è la stessa Open Arms: “Naufragio. I nostri soccorritori sono in acqua tentando di recuperare circa 100 persone tra cui bambini e un neonato. L’imbarcazione ha ceduto, è quello che accade quando si abbandonano per giorni le persone in mare. Continuiamo”. Al momento, stando a una prima stima, ci sarebbero almeno 5 vittime, mentre “l’equipe medica sta assistendo tutte le persone tratte in salvo”.

Migranti, allarme Mediterraneo

L’Ong ha inoltre riferito di altre imbarcazioni considerate a rischio presenti nel Mar Mediterraneo. Il centralino di Alarm Phone, infatti, ha rilasciato indicazioni circa la presenza di un barcone con a bordo 75 persone e un altro con altre 100 in zona Sar maltese, entrambe senza “nessun soccorso in vista”. In totale, secondo l’ong, vi sarebbero una ventina di imbarcazioni al largo delle coste del Mediterraneo centrale, per 275 migranti complessivi distribuiti su di esse.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo:

