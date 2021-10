Migranti, naufragio nel mar Egeo

Sono morti in un naufragio al largo delle isole greche del mar Egeo quattro minorenni, tra i tre e i 14 anni, ha comunicato su Twitter il ministro delle Migrazioni greco Notis Mitarachi. La guarda costiera ellenica ha fatto sapere di aver soccorso 22 persone vicino all’isola di Chios. Il barcone affondato era salpato dalla Turchia.

“Tragicamente, nonostante i migliori sforzi della guardia costiera ellenica, quattro bambini – tutti di età compresa tra tre e 14 anni – sono morti, una persona è ancora dispersa mentre altri 22 sono stati salvati e vengono curati”, ha scritto Mitarachi in un tweet.

Tragically in spite of the best efforts of the Hellenic coastguard, 4 children – all between the ages of 3 and 14 – are confirmed dead, 1 person is missing, 22 were rescued and are being cared for ashore. pic.twitter.com/6cMUgesnJD

— Νότης Μηταράκης – Notis Mitarachi (@nmitarakis) October 26, 2021