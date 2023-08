Migranti, 25 sbarchi a Lampedusa dalla mezzanotte

Le motovedette italiane impegnate nel Mediterraneo centrale in oltre 20 eventi sar (ricerca e soccorso) per imbarcazioni in difficoltà

Giornata di superlavoro per le motovedette italiane impegnate nel Mediterraneo centrale: si contano oltre 20 eventi sar (ricerca e soccorso) per imbarcazioni in difficoltà. Salgono a 25, con un totale di 919 persone, gli sbarchi a Lampedusa a partire dalla mezzanotte.

Guardia costiera

In questi giorni a Lampedusa ci sono problemi di approvvigionamento di carburante, ma questo, assicurano fonti della Guardia costiera, “non ha intaccato le nostre capacità operative”: sono infatti in azione una nave, una motovedetta d’altura e 2 motovedette Classe 300. Nei giorni scorsi le condizioni del mare non erano favorevoli alle partenze e, dunque, si è accumulato un massiccio numero di persone pronte a mettersi in viaggio non appena il meteo lo ha consentito, cioè la scorsa notte.

Sei barchini

Altri 6 barchini, con complessivi 170 migranti, sono stati agganciati al largo di Lampedusa dalle motovedette della Guardia di finanza. Sui natanti, partiti da Sidi Mansour, Mahdia, Chebba, Kerkennah e Sfax, c’erano da un minimo di 22 a un massimo di 48 tunisini, algerini e marocchini, ma anche – su quello di 48, fra cui 10 donne e 5 minori, salpato da Sfax – ivoriani, mauritani, nigeriani e guineani.

Fonte Ansa