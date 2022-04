Metsola: “A Kiev per dare messaggio di speranza”

“Sono a Kiev per dare un messaggio di speranza“, ha scritto su Twitter la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, prima leader dell’Ue a recarsi in Ucraina dallo scoppio della guerra, che oggi è intervenuta al parlamento ucraino, la Verchovna Rada, e ha incontrato il primo ministro Denys Shmyhal.

Resistenza e coraggio

“La resistenza e il coraggio degli ucraini hanno ispirato il mondo. Siamo con voi. Grazie a Ruslan Stefanchuk per l’invito”, conclude ringraziando il presidente del parlamento ucraino.

Shmyhal: “Segnale potente”

In un tweet in cui ha postato diverse immagini dell’incontro, Shmyhal segnala che la visita di Metsola nella capitale ucraina “è un potente segnale di sostegno politico“. “Discusso il rafforzamento delle sanzioni per fermare l’aggressore – ha scritto -. Ha sottolineato che l’Ucraina è completamente pronta per il prossimo passo sulla strada per l’Ue. Grato per l’aiuto completo!”.

“La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola nella Verkhovna Rada – ha scritto su twitter il parlamentare Roman Hryshchuk -. Un atto coraggioso! Grazie per la vostra visita, questo è un messaggio importante per il mondo”. Nelle immagini pubblicate da Hryshchuk si vede Metsola intervenire nella Verkhovna Rada. A sorpresa Metsola ieri sera aveva annunciato su twitter di essere in viaggio per Kiev,

