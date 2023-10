Un bus è precipitato da un cavalcavia a Mestre e in seguito si è incendiato. Al momento sono in corso le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco e l’Ulss 3 ha attivato il protocollo per le grandi emergenze

Intervento dei vigili del fuoco dalle 19.45 circa a Mestre (Venezia) per un bus precipitato dal cavalcavia della Libertà e finito sulla sottostante via Pila. A seguito dell’impatto il veicolo si è incendiato.